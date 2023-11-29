بث مباشر.. مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

يستضيف ستاد السلام في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء ، مواجهة الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر لحساب منافسات الدوري الممتاز ، لحساب منافسات الجولة السابعة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويدير اللقاء تحكيمياً كل من حكم الساحة طارق مجدي ويساعده الثنائى هاني خيري وأحمد لطفي، بينما الحكم الرابع أحمد حمدي.

ويأتي الحكم عمرو الشناوي على تقنية الفيديو، بمعاونة كل من الحكم سمير جمال مساعد حكم فيديو.

الزمالك يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل، حيث حصد 8 نقاط من 6 مباريات. تمكن الفريق من تحقيق انتصارين وتعادلين، بينما تلقى هزيمتين. نجح الزمالك في تسجيل 12 هدفًا، فيما استقبل 9 أهداف في مرماه.

أما مودرن فيوتشر بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، فقد حصد 12 نقطة من 6 مباريات، ما جعله يحتل المركز الثالث في الجدول، بفارق نقطتين خلف الأهلي و 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر.

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