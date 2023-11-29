حيلة جديدة من اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح

يتمسك نادي اتحاد جدة السعودي ، بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويملك صلاح تعاقدًا مع ناديه الإنجليزي ليفربول حتى يونيو من عام 2025.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، رغبة الاتحاد في إتمام التعاقد مع جوليان وارد المديرالرياضي السابق للفريق الإنجليزي ليفربول، الذي رحل عن ناديه الموسم الماضي ، في محاولة من قبل النادي السعودي لضم اللاعب من خلال وساطة المدير الرياضي.

تصريحات شنايدر عن صلاح ..

على صعيد متصل أكد الأسطورة ويسلي شنايدر نجم الكرة الهولندية، أن محمد صلاح يعد الآن نقل الكرة المصرية، وأشار لعلاقته المميزة مع أحمد حسام ميدو.

وقال شنايدر خلال تصريحاته إعلامية الساعات الأخيرة: "أقوم حاليا بالعديد من الدراسات وقريبا ستروني كمدير فني".

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير ونقل الكرة المصرية، ومصر دولة عاشقة لكرة القدم ودائما موجودة على خريطة الدول الكبرى".

وتابع: "أتابع صلاح مع منتخب مصر جيدا وبالطبع مبارياته مع ليفربول".

وعن مزاملته لميدو في أياكس، علق: "ميدو صديقي، وكنا نتحدث سويا منذ أشهر وهو نجم وسفير للكرة المصرية".

وأضاف: "لقد تعرضت للظلم بعدم تتويجي بالكرة الذهبية ٢٠١٠، بعد تحقيقي الثلاثية مع إنتر ميلان".

وأتم: "التتويج بدوري الأبطال أهم من الكرة الذهبية بالنسبة لي، لكن فوز ميسي بها في ٢٠١٠ كان ظالما بالطبع".