ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات داخل حقائبه بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

كشف ملابسات انتحال 5 أشخاص صفة رجال شرطة بدمياط

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط ، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وبالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه سائق- مقيم بدائرة القسم، بالاتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالي المُشار إليه إلى عملات أجنبية، وحال وجودهم بالقرب من الطريق الدولي الساحلي بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وادعوا أنهم رجال شرطة واستولوا منهم على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في الواقعة ملاكي مستأجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.