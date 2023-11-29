رفع كفاءة منطقة سوق الثلاثاء بقرية نفيشة



قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ أعمال ردم وتسوية لموقع سوق الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الاسماعيلية.

حيث تم ردم حوالي ١٠٠٠ متر كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي أعمال الردم السوق؛ وذلك لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار وتيسيرًا على المواطنين لانتظام عمل السوق.

يذكر أن موقع السوق ينحدر عن مستوى الأرض والشارع الرئيس ما يقرب من ٢،٧٠ سم مما يترتب عنه حدوث انسداد بخط مياه الصرف الصحي، وانحدار المياه إلى منتصف السوق وصعوبة سحب المياه من المنطقة، وبالتالي يتم حاليًا ردم السوق بأكمله لعدم تكدس أي مياه وصعوبة انتظام عمل السوق وصعوبة ترجل المواطنين لشراء مستلزماتهم.