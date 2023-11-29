تنظيم بطولة للسباحة بجنوب الوادي بمشاركة 110 طالب وطالبة

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاق فعاليات بطولة السباحة الثانية التي تنظمها أسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة بمشاركة 110 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

بحضور الدكتور بدرية حسن منسقة الفتيات بالأسرة و الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمود لبيب وكيل كلية التربية الرياضية.

بدأت فعاليات البطولة بطابور عرض للكليات المشاركة ثم عرض مائي لطلاب كلية التربية الرياضية رفع فيه الطلاب علم مصر وعلم فلسطين تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وعبر الدكتور احمد عكاوي عن سعادته البالغة بتنظيم مثل هذا الحدث الرياضي لطلاب الجامعة حيث ان الرياضة لها منافع كثيره على المستوى البدني والسلوكي .

وأضاف أن جامعة جنوب الوادي زاخرة بشبابها وطلابها العاشقين للرياضة وهذا يدعو الى المفخرة بطلاب الجامعة كما دعا رئيس الجامعة كافة الطلاب الى الاهتمام بالرياضة.

ودعا رئيس الجامعة، كليه التربية الرياضية بالجامعة إلى توسيع التدريب ليشمل كل طلاب الجامعة ولا يكون قاصرا على طلاب كليه التربية الرياضية فقط وهذا دور كليه التربية الرياضية في المجتمع في بناء جيل قوي قادر على تحمل المسئولية والنهوض بالبلد.

ونوه الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ورائد الأسرة، بان الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كافه المواهب الرياضية المتميزة وأشاد بالجهد المبذول من اجل إقامة هذه البطولة في رحاب جامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور محمد همام مساعد رائد الاسرة بان البطولة الثانية تضم اربع سباقات للطالبات وهي ( الحرة - الفراشة - البرست - الباك ) وخمس سباقات للطلاب وهي ( الحرة - الفراشة - البرست – الباك ) بالإضافة الى 200 متر متنوع .

وأشارت الدكتورة بدرية حسن بانه سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الأولى في كافة السباقات للطلبة والطالبات.

وأشرف على تنفيذ البطولة الدكتور محمود عكاشة والدكتور وجيه جمعة المعيدين بكلية التربية الرياضية وشهد فعاليات الختام وتوزيع الجوائز الدكتور اشرف موسى رئيس قسم التدريب الرياضى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.