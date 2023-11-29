الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير خارجية أوكرانيا: لن نتراجع عن استعادة أراضينا

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

أكد وزيرالخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء أن أوكرانيا لا تعتزم التراجع عن كفاحها ضد روسيا.. قائلا: "إن الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا المتمثل في استعادة سلامة أراضيها داخل حدود عام 1991 المعترف بها دوليا لم يتغير".

وقال كوليبا، في تصريحات قبيل اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية،: "إن الرسالة التي أريد توصيلها إلى حلف الناتو هي أننا يجب أن نواصل المعركة، أوكرانيا ليس لديها أي نية للتراجع، إن هدفنا الاستراتيجي يظل دون تغيير ولن يوقفنا شيء".. مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بأمن أوكرانيا فقط، بل بأمن واستقرار الفضاء الأوروبي الأطلسي بأكمله.

يُشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا وحلف الناتو على مستوى وزراء الخارجية يُعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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