الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

‏تحرير 62 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

حبس تاجري سلاح ضبط بحوزتهما ترسانة أسلحة وذخائر

 

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62676) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

 

(12304) مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

(408) مخالفات السير بدون تراخيص.

(158) مخالفة دراجة نارية.

(1423) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مواد متعلقة

الإيقاع بشخصين أجبرا مواطنًا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

القبض على 5 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في دمياط

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على المرأة المُعيلة

الأمن يرصد شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحي بالإسكندرية

رصد سيارة محملة بـ 2500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء
الجريدة الورقية