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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هنا جودة تتأهل لربع نهائي مونديال ناشئات تنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة

تمكنت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة ، من حسم التأهل لمنافسات ربع نهائي بطولة العالم لناشئات تنس الطاولة دون 19 عام ، و التي تستضيفها فعالياتها دولة سلوفينيا خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل.
 

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كانت هنا جودة قد حسمت التأهل اليوم الأربعاء عن منافسات الزوجي إلى جانب الرومانية إلينا زاهاريا بعد  الانتصار على الزوجي الألماني البلجيكي 3 - 1.

البعثة المصرية ..

ويتكون الفريق القومي تحت 19 عامًا من هنا جودة ومريم يونس وفريدة بدوي ورؤى الناغي، وتأتي بعثة المنتخب تحت القيادة الفنية لكل من هشام إسماعيل وشريف ضياء وأشرف عباس، ويرأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما تشارك البعثة المصرية في منافسات البطولة الخاصة بالفئة العمرية تحت 15 عاما بتواجد كل من يارا البدوي، نور صلاح، حبيبة البسومي وملك طارق.

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