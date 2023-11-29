الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن معهد محاماة القاهرة الكبرى

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نبهت النقابة العامة للمحامين، على المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بأن معهد محاماة القاهرة الكبرى، ليس له أي جروبات خاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم يتم طرح أي ملازم خاصة بالمعهد، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأن وسيلة التواصل الوحيدة لمعهد المحاماة هي الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على الفيسبوك (https://www.facebook.com/EgyLS1912 )، أو من خلال نشرة نقابة المحامين على الواتس أب 01099595404، أو إدارة المعهد بالنقابة العامة برمسيس.

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