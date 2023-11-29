الإيقاع بشخصين أجبرا مواطنًا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بالقاهرة، استدرجا أحد الأشخاص، وقاما بإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بتضرره من (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بإستدراجه داخل ورشة نجارة خاصة بأحدهما كائنة بالمنطقة سكنهما وإكراهه على توقيع (عدد 2 إيصال أمانة على بياض تحت تهديد سلاح أبيض) كان بحوزة أحدهما بسبب خلافات مالية بينهم لسابقة إقتراضه مبلغ مالى من أحدهما وإمتناعه عن السداد.

من خلال بإستهداف الورشة محل الواقعة تم ضبط المشكو فى حقهما وعثر بحوزتهما على (عدد 2 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه – سلاح أبيض “خنجر” المستخدم فى إرتكاب الواقعة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المشدد 15 سنة لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وتسبب في وفاة 3 أشخاص



عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، لا تهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتعاطيه للمخدر أثناء القيادة، وتسبب ذلك في حادث سير حيث اصطدم بسيارة أخري كان يستقلها المجني عليه، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة 4 أخرين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15846 جنح مركز الخانكة لسنة 2022، والمقيدة برقم 2857 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ع"، 26 سنة، سائق، مقيم شارع الأمل مدينة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2022، أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر - محل الوصف السابق - وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهم - محل الوصف التالي - وإصابة المجنى عليهم - محل الوصف الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليهن كلاً من إيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وإيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وسمر عبد المنعم رمضان خليل، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك حال كونه متعاطياً لجوهراً مخدراً (محل الوصف الأول)، فاصطدم بالمجني عليهن محدثا بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق التي أودت بحياتهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.