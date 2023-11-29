تفاصيل ضرب سيدة بسبب الكلاب الضالة في مجمع سكني بأكتوبر

كشفت جهود أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لإعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة ( بأحد المجمعات السكنية – بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكنى.

بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).. والمشكو فى حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان).. وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو فى حقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.