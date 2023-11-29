القبض على 5 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وبالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه سائق- مقيم بدائرة القسم، بالاتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالي المُشار إليه إلى عملات أجنبية، وحال وجودهم بالقرب من الطريق الدولي الساحلي بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وادعوا أنهم رجال شرطة واستولوا منهم على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في الواقعة ملاكي مستأجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الدقهلية حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته 2750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومبلغ مالي.

وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر، ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركيًا المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.