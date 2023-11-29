الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العاهل البحريني يترأس وفد بلاده المشارك في قمة مؤتمر الأطراف (COP28) بالإمارات

حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة

يترأس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد بلاده المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي.

txt

الجامعة البريطانية تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP28 بمدينة دبي

txt

وزيرة البيئة تتوجه إلى دبى للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28

وذكر الديوان الملكي البحريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أن مشاركة العاهل البحريني تأتي تلبية لدعوة تلقاها من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. 

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح (كوب 28) غدا الخميس تليها قمة القادة التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات قبيل محادثات تستمرّ حوالي عشرة أيام.

مواد متعلقة

الجامعة البريطانية تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP28 بمدينة دبي

وزيرة البيئة تتوجه إلى دبى للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس منطقة موانئ دبي اللوجستية

الشباب والرياضة توفد ممثليها إلى دبي للتدريب التحضيري لـ COP28 والمشاركة في COY18

بهاء سلطان يلتقي بجمهوره في دبي لأول مرة.. تفاصيل وموعد الحفل

1.3 مليار دولار استثمارات موانئ دبي العالمية في مصر

طرح تذاكر حفل عمرو دياب في دبي بعد تأجيلها تضامنًا مع غزة

مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo بمعرض دبي للطيران
الجريدة الورقية