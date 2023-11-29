استمرار فاعليات  حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمراكز ومدن  بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف النواحي مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها فضلًا عن التشريع السماوي في هذا الشأن حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن الإشارة إلى استمرار فاعليات حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير الحماية والدعم للمرأة ضد كافة أشكال العنف، والتي تنفذها وحدة شؤون المرأة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

حيث واصلت الجهات المشاركة عقد الجلسات التوعوية بالواسطى وناصر، وتناولت عددًا من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة والإدارة الصحية بالمركزين وغيرها

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 نوفمبر الجاري تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر المقبل



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