الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تمنعنا من نقل جثامين الشهداء لدفنها

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بمنع نقل جثامين الشهداء من المناطق التي يتواجدون بها في قطاع غز، وكان الهلال الأحمر أفاد، أمس الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال منعت إدخال شاحنة وقود كان من المفترض أن تعبر إلى شمال القطاع الساحلي. بعدما أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، العمل على إدخال شاحنة الوقود.

كما قال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض ومنازل ومساجد ومدارس الإيواء والكنائس تحت ركامها آلاف الجثث والجثامين، وهو ما يهدد بانتشار الأوبئة ويلوح بكارثة بيئية كبيرة.

الوقود لا يكفي

وتابع "شاحنات الوقود لا تكفي"، مطالباً بإدخاله بكميات كبيرة حتى يمكن إعادة تشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات.

وكان الهلال الأحمر أفاد، أمس، بأن قوات الجيش منعت إدخال شاحنة وقود كان من المفترض أن تعبر إلى شمال القطاع الساحلي. بعدما أعلن في وقت سابق، أمس الثلاثاء، العمل على إدخال شاحنة الوقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي على مواد إغاثية وغذائية وماء إلى مدينة غزة وشمال القطاع، من خلال الحاجز الذي يفصل شمال القطاع عن الجنوب.

كما أوضح في بيان أن شاحنة الوقود "ستعزز من عمل مركبات الإسعاف العاملة في شمال القطاع وعددها 7، حيث كانت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود".

جثث في كل مكان

وكان المتحدث باسم وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، أكد أمس الثلاثاء لـ"العربية"، أن المساعدات الإنسانية تشكل فارقا في قطاع غزة لكنها ليست كافية.

كما قال كاظم أبو خلف في مقابلة مع "العربية"، إن القطاع الفلسطيني على شفير كارثة إذا لم يتم تدارك الأمر.

وكشفت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، حجم الدمار الهائل الذي خلفته أسابيع من الغارات الإسرائيلية، فيما لا يزال مئات وربما آلاف آخرون محاصرين تحت الأنقاض، في حين أن مصير الكثيرين لا يزال مجهولاً.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، فإن عدد القتلى في اليوم السابق لبدء الهدنة وصل إلى ما يقرب من 15 ألفًا، ثلثاهم من النساء والأطفال.

فيما تضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة، وفق الأمم المتحدة. وأجبر نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه.