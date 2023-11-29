قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا ، إن الصين مستعدة للارتقاء بشراكتها الاستراتيجية الشاملة مع ماليزيا إلى مستويات أعلى.

وأوضح وانغ خلال لقائه بوزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء أن الصين ستعمل مع ماليزيا على زيادة تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات في إطار التوجيه المتمثل في التشارُك في بناء مجتمع مصير مشترك صيني-ماليزي.

وأشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وماليزيا، موضحا أن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم ،قام بزيارة ناجحة إلى الصين توصل خلالها هو والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توافق مهم بشأن بناء مجتمع مصير مشترك صيني- ماليزي، ما يضخ زخما كبيرا في تطوير العلاقات الثنائية.