إستمرار الزيارات الطلابية إلى معبد قصر قارون بالفيوم

قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري، بتنظيم زيارة علمية واثرية لطلاب جامعة الفيوم إلى معبد قصر قارون.

شملت الزيارة طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الفيوم، في إطار التعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وضمن زيارات المناطق الأثرية بالمحافظة.

جاء ذلك برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وتحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى إبراهيم عميد كلية الطب البشرى، والدكتورة نجلاء الشربيني وكلية كلية الطب، والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم.

خلال ذلك نظمت الكلية رحلة لعدد من الطلاب والطالبات لزيارة معبد قصر قارون بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومنطقة اثار الفيوم، وخلال الرحلة أوضحت نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن معبد قصر قارون من العصر اليونانى، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ بل هو معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الإله سوبك و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب «عند الرومان» ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها.

تعامد الشمس على معبد قصر قارون 21 ديسمبر من كل عام

وأضافت مدير إدارة الوعي الأثري أن هنالك حجرات موجودة بالمعبد كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت، موضحةً أن إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الآثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة، وتتعامد خلالها الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، لأن هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك) إله الفيوم في العصور القديمة، والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.