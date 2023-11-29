الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأضرار كبيرة جداً والمساعدات لا تلبي 10%

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن حجم الأضرار في قطاع غزة كبير جداً، وحجم المساعدات لا يلبي 10% من حاجة القطاع الصحي والإغاثي.

txt

الرئيس الفلسطيني: المدنيون في قطاع غزة يتعرضون لتهديد وجودي

txt

عبور 7 شاحنات محملة بـ209 آلاف لتر سولار وغاز إلى قطاع غزة

وقال النمس  في مداخلة لقناة العربية الإخبارية "إن الوضع صعب ومأساوي للغاية خاصة في مناطق شمال غزة ، حيث أن هناك أحياء كبيرة تم تسويتها بالأرض وهدم آلاف المنازل على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق".

وأضاف أن هناك الآلاف من الجثث والشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وقوات الجيش الإسرائيلي منعت نقل الجثامين من المناطق التي يتواجد بها في قطاع غزة ، هذا بخلاف أنه ضد الأعراف والقوانين الدولية فأنه يهدد بكارثة بيئية كبيرة إذا لم يتم التعامل معه على وجه السرعة 

وتابع أن إمكانيات الدفاع المدني ورجال الإنقاذ ضعيفة للغاية وأغلب معدات الحفر والأجهزة الثقيلة تم توقفها عن العمل جراء نفاذ الوقود منها ، منوها بأنه إذا لم يتم التحرك الجدي لإنقاذ الوضع في غزة فسنكون على أعتاب مرحلة قتل جديدة جراء الأوبئة والمشاكل الصحية الكبيرة.

وشدد على أن شاحنات الوقود لا تكفي، مطالباً بإدخاله بكميات كبيرة حتى يمكن إعادة تشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات ، مؤكدا أن شاحنة الوقود ستعزز من عمل مركبات الإسعاف العاملة في شمال القطاع وعددها 7، حيث كانت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني "إنه تم استقبال عد من سيارات الإسعاف وقمنا بتوزيعها على المشافي العاملة في وسط وجنوب قطاع غزة ونعمل الآن على الضغط باتجاه إيفاد عدد من هذه السيارات إلى غزة وشمالها لا سيما وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الوقود والمحروقات". 

وأشار إلى أن المستشفيات الميدانية التي يتم تنفيذها في غزة ستساهم في دعم القطاع الصحي والكوادر الطبية الموجودة هنا ، مشددا على ضرورة العمل على إدخال كوادر طبية عربية ودولية لإسناد الفرق الطبية والعمل على زيادة أعداد الجرح والمصابين الذين يتم إجلاءهم من غزة إلى المستشفيات المصرية وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطيني: المدنيون في قطاع غزة يتعرضون لتهديد وجودي

عبور 7 شاحنات محملة بـ209 آلاف لتر سولار وغاز إلى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال منع إدخال شاحنة وقود لشمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن وفاة 3 من جنوده الأسرى في قطاع غزة

واشنطن تدعو إسرائيل لتجنب اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم جنوب قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد منظومة طبية حقيقية في شمال قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا منظومة طبية حقيقية في شمال قطاع غزة

البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
الجريدة الورقية