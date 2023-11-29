اعتماد 55 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (55) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (48) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (7).

أوضحت الأوقاف، أن بيانات الخطباء كالتالي:

أولًا: اعتماد عدد (39) خطيبًا جديدًا بالمكافأة، على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. محمد محمد عبد الحميد مصري الإسماعيلية

2. نصر محمد علي حسين الإسماعيلية

3. رمضان عبد الجواد عبد الغني الدقهلية

4. أحمد المتولي إبراهيم السيسي الدقهلية

5. محمود السيد علي سليمان الدقهلية

6. محمد حماد حسان حسن سوهاج

7. إبراهيم عبد الله عبد اللاه إبراهيم سوهاج

8. السيد عبد اللطيف محمد السيد سوهاج

9. مدحت أحمد مصطفى الجلالي سوهاج

10. أحمد محمد علي تعلب سوهاج

11. محمد عبد الباسط مصطفى هارون الشرقية

12. أحمد فتح الله أحمد سليم الشرقية

13. جمال فهمي أحمد فرج الشرقية

14. عادل عبد الرازق عبد ربه الشرقية

15. جمال علي حسن علي الشرقية

16. عبده سباعي محمد إبراهيم الشرقية

17. حنفي خضر حنفي عمر الشرقية

18. فتحي عبد الفتاح حسين جبالي الشرقية

19. عادل محمود محمد سلامة الشرقية

20. سعد إبراهيم الصادق بيومي الشرقية

وزارة الأوقاف المصرية

21. أمين محمد أمين عطية الشرقية

22. عبد الحكيم عبدون عبد المقصود الشرقية

23. جمال علي مصطفى السمطاوي الشرقية

24. حمدي محمد عبد الفتاح محمود الشرقية

25. أشرف السيد عبد الله علي الشرقية

26. رضا أحمد عبد الرحمن محمد الشرقية

27. عبد العزيز عبد العزيز محمد حسن الشرقية

28. محمود أبو الفتوح أحمد المغربي الشرقية

29. عبد الحميد أحمد محمد حمودة الغربية

30. علي إبراهيم إبراهيم أبو العنين الغربية

31. أحمد عبد الله عوضين محرم الغربية

32. محمد عبد الواحد حسن عبد الواحد القاهرة

33. صابر السيد غنيم سودان القاهرة

34. أحمد عصام الدين درويش أحمد القاهرة

35. أبو السعود عبده أحمد محمد قنا

36. سعد الدين عبد العزيز محمود عبد العاطي كفر الشيخ

37. سعد أحمد عبد الواحد خضر كفر الشيخ

38. صابر محمد حسن رمضان المنوفية

39. عبد الله عبد العزيز متولي حاتي المنوفية

ثانيًا : اعتماد عدد (9) خطباء جدد بالمكافأة، ويحق لهم بعد ستة أشهر تعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم

م الاسم المديرية

1. علي السيد السيد جعفر الدقهلية

2. محمد عبد العظيم عبد الحميد المغربل الشرقية

3. جمال إبراهيم أحمد طلبه الشرقية

4. سليمان عبد العزيز محمد محمد الشرقية

5. شحته عبد الله مصطفى محمد الشرقية

6. علي محمد عبد الحميد بدوي الشرقية

7. مسعد إبراهيم حسن الدمشيتي الغربية

8. عيد فراج محمد محمد عيد القاهرة

9. علي حامد أحمد حامد القاهرة

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 6 ) خطباء بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:

م الاسم المديرية

1. رضا عيد عبد العال إسماعيل القاهرة

2. محمود نصر إسماعيل بدر القاهرة

3. محمد عبد الله عبد الهادي عبد الفتاح القاهرة

4. جمعة حسن مصطفى أحمد الغربية

5. محمد مبروك محمد شرباش الغربية

6. جمال أمين أبو زيد خضر سوهاج

رابعًا: اعتماد خطيبًا واحدًا بالمكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:

م الاسم المديرية

1. إبراهيم أحمد أحمد حلوة الغربية

والوزارة تتمنى لهم التوفيق