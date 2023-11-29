الرئيس الفلسطيني: لا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين"، وثمن الدور الذي يلعبه الوسطاء لاتمام الهدنة وادخال المساعدات للقطاع.

وقال عباس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ودعا لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدا أن "التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.

ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.