وكيل صحة الفيوم يطمئن على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى العام

أجرى الدكتوريامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة تفقدية للمستشفى العام، يرافقه الدكتورشريف صبحى مدير العلاجى، والدكتوى محمد عبد الله على مدير الطوارئ والمستشفيات.

كان فى استقبالة الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى، وتم عقد اجتماع بمكتب مدير المستشفى حضره مدير العلاجى ومدير المستشفيات وهالة احمد -مدير ادارة التمريض بالمديرية ووائل محمد مرسى مدير الشئون المالية بالمديرية، والدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة بالمديرية اضافة الى ادارة المستشفى (وكيل المستشفى -مدير الاقسام الداخلية -مدير الطوارئ).

إعادة توزيع الصيادلة

وتم خلال الاجتماع مناقشة اهم المشكلات ووضع حلول لها و التى من اهمها نقص اعدتد الصيادلة الكلينيكال وقد وجه الدكتور وكيل الوزارة باعادة توزيع الصيادلة الاكلينيكيين على مستوى المحافظة وتوفير العدد المطلوب للمستشفى العام حتى يتم آداء الخدمة بها على اكمل وجه وكلف الدكتورة مديرة الصيادلة بذلك و تمت مناقشة بعض المشكلات المالية وتم تكليف مدير الشئون المالية بالعمل على حلها .

وقام الدكتور وكيل الوزارة، بجولة تفقدية داخل المستشفى العام قام فيها بالمرور على اقسام الجراحة حريم والعناية المتوسطة والحروق واستمع من الدكتور مدير المستشفى الى مقترح لتطوير سكن الطبيبات القديم والاستفادة منه فى عمل قسم اقتصادى يدر دخلا للمستشفى ويزود مواردها.

وقام بزيارة قسم الأطفال والعمليات والمعمل وبنك الدم، وتفقد وحدة التصلب المتعدد والتى تم افتتاحها مؤخرا وتم انشاؤها بالتبرعات من احدى المؤسسات الخيرية.

واستمع وكيل وزارة الصحة، إلى شرح من مدير العلاجى حول المقر المخصص لقسطرة القلب تحت الانشاء وذلك بحضور المدير المالى والادارى للمستشفى فرج كليب ووجه بحل مشكلة متعلقة باحدى العاملات.

وفى اثناء الجولة استغاثت احدى السيدات بالدكتور وكيل الوزارة لعمل اشعة لطفلها وعلى الفور، موجهًا بعمل الاشعة فورا ولم يتحرك حتى افادته الممرضة بما ته، توجه الى مركز الكلى الجديد.

وحرص على الاستماع لشرح محمد عبد الله مدير المركز، عن عدد المرضى والخدمات المقدمة لهم، كما حضر الدكتور محمود جبالى -مدير ادارة الكلى بالمديرية، موضحًا أن المبنى منشأ من تبرعات احد رجال الاعمال الإماراتيين وهو نفسه الذى تبرع لانشاء قسطرة القلب.

وتحدث عن نوعية الماكينات وعن فصل البلازما وعن قصص النجاح التى تتم بالمركز

وفى نهاية الجولة، تم عقد اجتماع اخر بمكتب مدير المستشفى، واستمع الى مقترحات تطوير العمل واحتياجات المستشفى.











































