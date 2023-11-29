رفع 120 حالة إشغال متنوعة بمدينة سنورس في الفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز، حملة لرفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين بمدينة سنورس.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالمدينة برئاسة المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات واللافتات المخالفة، وتسهيل حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس سالم عبد الحميد رئيس قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية، من إزالة التعديات والعوائق الخرسانية بالطرق والشوارع ورفع الاشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عنها بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين إلى المناطق المخصصة لها، والتى تتسبب فى إعاقة حركة السير بالشوارع.

رفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين لتيسير حركة المرور بمدينة سنورس.

وأكد رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملة قامت اليوم الأربعاء برفع عدد 120 حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع سعد زغلول وبورسعيد وميدان مبارك وميدان سنورس ومنطقة السوق، وعدد من الشوارع الفرعية، وذلك بالتعاون مع أعضاء أقسام الإشغالات والحملة الميكانيكية والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز، مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الطلاب من المدارس، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وطريق بحيرة قارون السياحي بنطاق مركز سنورس.