اليوم العالمي للتضامن معه.. الشعب الفلسطيني أيقونة للمقاومة على مدار عقود

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. يحتفي العالم في التاسع والعشرين من نوفمبر كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يأتي الاحتفال هذا العام وسط جرائم وحشية يرتكبها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بعدما انتفض الشعب المناضل يوم 7 أكتوبر الماضي فيما يُعرف بـ"طوفان الأقصى"، من أجل تلقين العدو درسًا دفاعًا عن الأرض.

وقد ارتكب الاحتلال أبشع المجازر أدت لوقوع المئات من الضحايا الفلسطينيين من مختلف الأعمار أطفال ورجال وكبار السن وسيدات حتى تم الإعلان عن هدنة بدءًا من الخميس الماضي بجهود مصرية وقطرية وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن القول، أن الشعب الفلسطيني هو أيقونة النضال والمقاومة من أجل الدفاع عن الأرض، حيث يرجع الإحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عندما دعت الجمعية العامة للامم التمتحدة عام 1977 للاحتفال بهذا اليوم، بحسب القرار (القرار 32/40 ب) ، ففى ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار181).

كما طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين فى إطار الاحتفال باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى فى 29 نوفمبر، تنظيم معرض سنوى عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

كما تشارك مصر المجتمع الدولي في إحيائه لهذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.