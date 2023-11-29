ميدو جمال يقود هجوم طنطا لمواجهة جمهورية شبين

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة جمهورية شبين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وشهد التشكيل عودة ميدو جمال لقيادة خط الهجوم، وكريم اسامة للمشاركة مرة أخري، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة جمهورية شبين كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: الحسيني سمير، احمد علي، محمد حسام الشرخة، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، احمد السيد، شهاب فتحي.

خط الهجوم: كريم اسامة، محمد عاطف، ميدو جمال.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد حموشة، احمد حسني، فارس طارق، احمد السيد الشامي، عبدالرحمن الدح، ابراهيم جمال، نانا انتوي، محمد السيد.

يُذكر أن طنطا سيواجه جمهورية شبين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين المصري، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا اليوم الاربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا.