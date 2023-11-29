أنشيلوتي يرفض تدريب البرازيل

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، عن موقفه المستقبلي من البقاء مع ناديه بعد انتهاء فترة تعاقده الرسمية بنهاية الموسم الجاري.



وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها تقارير إسبانية اليوم الأربعاء ، أنه لا يعلم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وموقفه من مدريد.

وعن عرض البرازيل المقدم ، قال أنشيلوتي في تصريحاته لا أعلم حتى الآن ما حقيقة هذا الأمروأرفض تلك الخطوة ، أنا الآن أشعر بارتياح كبير مع النادي الإسباني ، ولا أمانع في البقاء.

ريال مدريد ونابولي ..

وفي مواجهة مرتقبة بدوري الأبطال ، يستضيف ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، نظيره نابولي الإيطالي، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو برنابيو ، سعيًا لتصدر المجموعة.

وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا.

بينما تحوم شكوك حول مشاركة لوكا مودريتش بعد خروجه مصابا في الفوز 3-صفر على قادش "الأحد".

واعترف مدرب الفريق الملكي ، بالمشاكل التي يواجهها والغيابات، وهذا لايقلل من اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة اليوم حيث نملك فريقا قويا جدا.

وكان من ضمن اللاعبين الذين تألقوا مؤخرا الحارس أندريه لونين إذ يغيب تيبو كورتوا لفترة طويلة كما غاب بديله كيبا أريزابالاجا عن آخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة ويسعد أنشيلوتي وجود منافسة قوية في هذا المركز.