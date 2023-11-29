"من القلب للقلب" لقاء الأنبا يوأنس في أسيوط غدًا

يعقد نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، غداً الخميس، لقاء روحي بعنوان "من القلب للقلب" ذلك بمقر كنيسة مارجرجس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الخاصة بنهضة صوم الميلاد، وسط حضور قبطي.



احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.