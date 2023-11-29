أعضاء اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يؤكدون أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة

عقد أعضاء اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات الرئاسية وأقر فيه جميع الأعضاء الحاضرين دعمهم للوطن والوقوف صفًا واحدًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، واختيار من يملك الخبرة للعبور بمصر فى هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط لبر الأمان.

ووضع أعضاء الاتحاد خطتهم منذ بداية العملية الانتخابية والتى تركزت على حملات التوعية وحث المواطنين على المشاركة من خلال مؤتمرات عقدت في العواصم الأوروبية.

وعلى الرغم من الصعاب والعقبات التي واجهتنا، وكان أهمها البعد الشديد لمقرات الانتخاب على المواطنين، إلا أن أعضاء الاتحاد قد بذلوا قصار جهودهم للتواصل مع المواطنين وحثهم على المشاركة، وقد أثمرت هذه الجهود فى تأكيدهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لرسم مستقبل أفضل.

وتقدم أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، بجزيل الشكر على المجهود والتعاون الذى بذلته السفارات المصرية فى أوروبا فى تزويد المواطنين بالمعلومات، والرد على استفساراتهم وأيضا حملة مواطن التى بذلت مجهودًا كبيرًا فى التواصل مع جموع المصريين بالخارج، والهيئة العليا للانتخابات لدورها التنظيمي، وطالبوا بضرورة أن يكون هناك بدائل لقصور الانتخابات على مقر السفارات كالانتخاب الإلكتروني، أو البريد أو إرسال وفود إلى بعض المناطق الأخرى للاقتراع، مما سيكون له أثر عظيم فى مشاركة المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم الدستوري.

وقد أكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن الشكر كل الشكر يعود إلى جميع أعضاء الاتحاد الذين بذلوا مجهود خارق لتوجيه المصريين فى أوروبا إلى صناديق الاقتراع وإصرارهم على الاستمرار حتى آخر أيام الانتخاب.