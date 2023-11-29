الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعضاء اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يؤكدون أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

عقد أعضاء اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات الرئاسية وأقر فيه جميع الأعضاء الحاضرين دعمهم للوطن والوقوف صفًا واحدًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، واختيار من يملك الخبرة للعبور بمصر فى هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط لبر الأمان.

txt

صبحي: تواصل دائم مع شباب المصريين بالخارج ودمجهم مع أقرانهم بالداخل

txt

وزيرة الهجرة تصل باريس لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ووضع أعضاء الاتحاد خطتهم منذ بداية العملية الانتخابية والتى تركزت على حملات التوعية وحث المواطنين على المشاركة من خلال مؤتمرات عقدت في العواصم الأوروبية.

وعلى الرغم من الصعاب والعقبات التي واجهتنا، وكان أهمها البعد الشديد لمقرات الانتخاب على المواطنين، إلا أن أعضاء الاتحاد قد بذلوا قصار جهودهم للتواصل مع المواطنين وحثهم على المشاركة، وقد أثمرت هذه الجهود فى تأكيدهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لرسم مستقبل أفضل.

وتقدم أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، بجزيل الشكر على المجهود والتعاون الذى بذلته السفارات المصرية فى أوروبا فى تزويد المواطنين بالمعلومات، والرد على استفساراتهم وأيضا حملة مواطن التى بذلت مجهودًا كبيرًا فى التواصل مع جموع المصريين بالخارج، والهيئة العليا للانتخابات لدورها التنظيمي، وطالبوا بضرورة أن يكون هناك بدائل لقصور الانتخابات على مقر السفارات كالانتخاب الإلكتروني، أو البريد أو إرسال وفود إلى بعض المناطق الأخرى للاقتراع، مما سيكون له أثر عظيم فى مشاركة المصريين بالخارج فى ممارسة حقهم الدستوري.

 

وقد أكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن الشكر كل الشكر يعود إلى جميع أعضاء الاتحاد الذين بذلوا مجهود خارق لتوجيه المصريين فى أوروبا إلى صناديق الاقتراع وإصرارهم على الاستمرار حتى آخر أيام الانتخاب.

مواد متعلقة

6 خطوات تضمن طريقة التصويت الصحية في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وزير الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة كفر الشيخ يحث الشباب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بسام راضي يستقبل وزيرة الهجرة في روما لحث أقطاب وأبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الجريدة الورقية