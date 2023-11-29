السوداني يشدد على ضرورة إنهاء ممارسات الاحتلال التعسفية ضد المدنيين العزل بغزة

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.

وقال السوداني في منشور على موقع "إكس" - إنه "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حق هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة"، داعيا جميع دول العالم إلى "إنهاء معاناة غزة، وما تعرضت له بسبب العدوان الأخير".

كما وجه المؤسسات الرسمية كافة بالاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام.

وفي سياق متصل ثمن رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، مواقف بولندا السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين على أساس القانون الدولي، مضيفًا أنها إحدى الدول الأوروبية التي تتوافق رؤيتها حول تسوية الصراع العربي الفلسطيني وفقًا لرؤية مصر والعرب المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في كلمة السفير العرابي، أمام "الحوار العربي-البولندي حول القضايا الاقليمية والدولية"، الذي نظمه معهد البحوث والدراسات العربية بالتعاون مع "معهد الشرق الأوسط والأقص التابع لجامعة "ياغيلونيا" أقدم وأعرف جامعات بولندا وأوروبا ، الواقعة في مدينة كراكوف.

وقال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن بولندا التي تصوت في المحافل الدولية لصالح فلسطين وتقدم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمكنها المساعدة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بقطاع غزة، وكذلك المساهمة في الدفع نحو اتجاه إقامة الدولة المستقلة.

وأشاد وزير الخارجية الأسبق بموقف الشعب البولندي المناصر لشعب فلسطين؛ إذ كان من أوائل الشعوب الأوروبية التي خرجت في مظاهرات لتدين الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وذبح وتشريد وتجويع المدنيين الأبرياء والأطفال.

من ناحية اخرى، سلط السفير العرابي الضوء على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر وبولندا منذ نحو ١٠٠ عام؛ إذ إن القاهرة كانت في مقدمة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع وارسو منذ قرن من الزمن.

وشدد على أن تلك العلاقات القوية قد شهدت انطلاقة جديدة خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات ولاسيما الاستثمار في ضوء رغبة بولندا التوسع في الاستثمارات بمصر، لافتًا كذلك إلى الانتعاشة الكبيرة في حركة التجارة المتبادلة بين البلدين.