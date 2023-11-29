الجامعة العربية: لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام

قال الأمين المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولويات الأمة العربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

الشعب الفلسطيني

وأضاف السفير: “نعبر عن تضامننا المطلق والكامل لشعب فلسطين ونضاله العادل، ونرفض حرب الإبادة والتدمير التي يتعرض لها القطاع، ونؤكد أنها لن تؤثر على عزيمة الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة”.

الجامعة العربية

وأكد الأمين المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يناضل من أجل تحقيقه.