افتتاح المعرض السنوي لكليات جامعة الزقازيق المنتجة بكلية الآداب

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، المعرض السنوى للكليات المنتجة بالجامعة، يرافقه الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض وأساتذة الكليات.

ويقام المعرض الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن فاعليات مهرجان البيئة الحادى والعشرون تحت شعار "نحو حياة مستدامة" للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بساحة كلية الآداب بالحرم الجامعى، وذلك خلال الفترة من ٢٩-٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م، بمشاركة ٦ كليات بالجامعة هي "الطب البيطرى، الآثار، التربية النوعية، الزراعة، التكنولوجيا والتنمية، التربية للطفولة المبكرة".

وتفقد رئيس الجامعة، أروقة المعرض مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وخلال جولته التفقدية وجه بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة وتطويرها وتقديمها في صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع، مضيفًا أن إدارة الجامعة تهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي لكلياتها وذلك باستثمار منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

من جانبها استعرضت الدكتورة جيهان يسرى، عددًا من منتجات الكليات منها المعروضات واللوحات الفنية ،المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان، ونباتات الزينة.

ووجهت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة تسويق هذه المنتجات المتنوعة داخل المجتمع الجامعى والسوق المحلي للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.