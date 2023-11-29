المشدد 3 سنوات لمتهمين سرقوا دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، متهمين إثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، لادانتهما بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من “محمد. خ” 30 عاما، سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، يتهم فيه كل من: "مصطفى. م.إ" 24 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، يقيم بمركز أبو كبير، و"محمد. الـ. ع" 28 عاما، حاصل على دبلوم زراعة، يقيم بمركز كفر صقر؛ بسرقة دراجته البخارية "توك توك"بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره بالطريق العام ليلا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.