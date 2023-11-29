إعلام القصير تنظم ندوة حول:"المشاركة السياسية واجب وطني" بكنيسة العذراء مريم

نظم مركز إعلام القصير ندوة بعنوان" المشاركة السياسيه واجب وطني" بكنيسة العذراء مريم والقديسة باربرة بمحافظه البحر الأحمر، ضمن حمله قطاع الاعلام الداخلي التابع للهيئه العامه للاستعلامات، والتي اطلقتها تحت عنوان "صوتك مستقبلك ..انزل وشارك"، والتي استمرت على مدار شهري اكتوبر ونوفمبر لحث المواطنين على المشاركه الايجابية في الانتخابات الرئاسيه المقبله.

وحاضر في اللقاء القمص كيرلس فهمي راعي الكنيسة، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة للوطن، حيث في ظروف عالميه صعبه سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أن مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات هي مشاركه لدعم الوطن ذاته لا لدعم اشخاص بعينهة، فالجميع مدعو الى الوقوف لمسانده وطننا مصر من خلال المشاركه في الانتخابات القادمه .

وأكد أن المشاركة السياسية تعكس للعالم حرية الاختيار والتعبير عن الممارسة الديمقراطية السليمة في النظام المصري، مؤكداً على ضروره تكاتف كافه فئات المجتمع ومشاركته الايجابية، قائلاً:" ان بناء الاوطان ياتي من وحده الصف فالدوله القويه قويه بشعبها والشعب المصري دائما ما يضرب المثل للعالم في دعمه لوطنه ودولته والوقوف ضد ما يتعرض له من مخاطر ومؤامرات خارجية".



وفي النهايه دعا محمد ممدوح مدير مركز إعلام القصير، كافه المواطنين الذين لهم حق الانتخاب بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب وحذر من الانصياع خلف اي شائعات مغرضه او اكاذيب يرددها أهل الشر للتشكيك في نزاهه العمليه الانتخابية، مشيراً إلى المستقبل الذي نامله لوطننا لن نبلغه الا بحسن اختيار من يمثلنا.