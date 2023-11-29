جهود أمنية مكثفة لضبط عصابات السرقة على مستوى الجمهورية

واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، جهوده المكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر، الدقهلية ، أسيوط) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (مرشد رحلات بحرية) بدائرة قسمشرطة أول الغردقة، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" من داخل مسكن (سيدة" تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ).. وبمواجهتهإعترفبإرتكابه الواقعة.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، لقيامه بسرقة بطاقة الإئتمان "فيزا كارت" الخاصة بإحدى السيدات حال تواجدها أمام ماكينة الصراف الآلى بدائرة القسم وسحب مبلغ مالى منها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بشراء (3 سبائك ذهبية "تم ضبطها") عقب قيامه بسحب المبلغ المشار إليه من المجنى عليها ، كما إعترف بإرتكاب عدد (7) وقائع مماثلة .

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4أشخاص–من بينهم"عميلين سيئ النية " ولثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" ..بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم(10) وقائع سرقة..كماتم بإرشادهم ضبط عدد 10 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بسرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء أسمنت، والتى يعملان عليها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) لوجود خلافات مالية بينهما ومالك السيارة على أجرة عملهما ، كما قاما ببيع حمولة السيارة المشار إليها لعاطلان "سيئالنية"تم ضبطهما وأرشدا عن كمية من الأسمنت وزنت 65 طن) ، كماتم بإرشادهما ضبط السيارة والمقطورة المستولى عليهما.