عطل مفاجئ يتسبب في غنخفاض ضغط المياه بمدينة الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن حدوث عطل طارئ بخط مياه 12 بوصة فى طريق كبرى المطار بمدينة الأقصر، وعليه تم تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر، إلى حين الإنتهاء من أعمال الإصلاح العاجلة.



واهابت شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، وفى حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام

125 من أى شبكة أو هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752



من جهة أخرى، كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر استقبلت عدد 100 إمام من الأئمة وخطباء المساجد بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالأقصر؛ للتوعية بمراحل تنقيىة المياه وجهود الشركة في إيصال كوب ماء نظيف للمواطنين

وأشاد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان بدور رجال الدين من الأئمة وخطباء المساجد فى توعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب.

