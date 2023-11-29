بعد اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات.. "الوفد" دليلك لمعرفة أماكن تواجدها

تفاقمت أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية من الصيدليات واختفاء أصناف أخرى خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثل أهمية كبيرة لحياة المواطنين الذين يعتمدون عليها في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قلة الأدوية المهمة في الصيدليات مثل أدوية السكر والغدة الدرقية وغيرها، وارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوية الأخرى خاصة المستوردة، مما أدى إلى خروج العديد من الصيدليات من السوق، بسبب تحريك سعر الدواء أكثر من مرة.

وعلى الرغم من نقص العديد من أصناف الأدوية المهمة للمواطنين، إلا أن هناك "صيدليات إسعاف 24" بمختلف المحافظات يتوافر بها الأدوية غير المتاحة في الصيدليات الأخرى.

وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي عناوين فروع صيدليات إسعاف 24

عناوين صيدليات إسعاف ٢٤

صيدلية إسعاف ٢٤ رمسيس ( شارع ٢٦ يوليو محطة مترو جمال عبد الناصر).

صيدلية إسعاف ٢٤ الأميرية (٢٣ شارع السواح بمقر شركة الجمهورية).

صيدلية إسعاف ٢٤ اسكندرية (ميدان المنشية خلف المحكمة).

صيدلية إسعاف ٢٤ المنصورة (امتداد شارع بنك مصر أول حسين بك).

صيدلية إسعاف ٢٤ أسيوط (شارع محمد فريد خلف قصر الثقافة).

الرقم المختصر لصيدليات إسعاف 24 (16682).