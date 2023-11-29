قبل ساعات من انطلاقه.. أجندة مصر خلال مؤتمر المناخ cop28 بدبي

ساعات قليلة وينطلق مؤتمر المناخ في دورته الـ28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة والذي تتسلم رئاسته من مصر، إذ يعد حدثًا عالميًا يشارك فيه العديد من دول العالم.

ويعد تغير المناخ أزمة عالمية تواجه الدول جميعها، وتتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهتها، إذ تعد خطرًا يهدد الحياة على كوكب الأرض.

وتعد مصر من أوائل الدول التي سارعت من أجل مواجهة التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تعد دول أوروبا وأمريكا المسئول الأول عن قضية التغيرات المناخية نتيجة الثورة الصناعية الكبرى التي تنتهجها والتي تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي ومن ثم تؤثر على الطبيعة وأخيرًا على حياة البشرية بأسرها.

وعلى الرغم من ذلك فقد سارعت الدولة المصرية بمبادرات قوية لمواجهة التغيرات المناخية والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ العام الماضي منها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة حياة كريمة لإفريقيا، والإعلان عن صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية لمواجهة تحديات المناخ، فضلًا عن حشد التمويل لبرنامج "نوفي" (ربط الطاقة والمياه والغذاء).

ومن cop27 إلى cop28، تأتي المشاركة المتميزة لمصر في مؤتمرات المناخ إذ توجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إمارة دبي صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ.

ويعد مؤتمر المناخ هو استكمال لمؤتمر شرم الشيخ وذلك من أجل توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتحظى أجندة مصر خلال مؤتمر المناخ cop28 بمشاركة متميزة ومتنوعة وذلك وفقًا لما أعلنته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وتشارك مصر خلال مؤتمر المناخ بدبي بجناح رسمي، حيث سيتم عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر.

كما ستشارك في عدد جلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة ٣٠×٣٠ لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.

كما سيتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال "COP27"، والمشاركة في العديد من الفعاليات منها جلست التنوع البيولوجي وتغير المناخ، فضلًا عن عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من مختلف الدول وعدد من الهيئات لتعزيز التعاون المشترك.