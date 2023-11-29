"التغيرات المناخية والأضرار المترتبة عليها" ندوة توعوية بمركز شباب الوقدة بالمراغة

عقد مركز شباب الوقدة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم ندوة توعوية عن التغيرات المناخية والأضرار المترتبة عليها وذلك بمقر مركز شباب الوقدة تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ { طلائع } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وأكد محمد عزوز معلم بالتربية والتعليم ومحاضرة الندوة الجهود المصرية المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال توعية المواطنين وشملت الندوة الحديث عن مفهوم التغيرات المناخية وأضرارها على الإنسان والمجتمع وعلى كوكب الأرض وكيفية مواجهتها ودور الفرد والأسرة والمجتمع ومنظمات المجتمع المدنى ودور الحكومة فى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم معرفة الجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وفي نهاية اللقاء دارت حوارات هامشية جادة تمركزت حول حيز الموضوع نتج عنها بناء معلومات وأفكار جديدة تساهم في الحفاظ على البيئة المحيطة.

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة على ضرورة قيام مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بدورها المحوري للمساهمة في حل المشاكل المحيطة بنا ووضع حلول ممنهجة لحل تلك النوعية من المشاكل.