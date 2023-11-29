التصريح بدفن جثة طالب بكلية التربية الرياضية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بقليوب ، بدفن جثة الطالب محمد معتز 18 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، حيث لقي مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه إلى التمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، ثم نقلها إلى مستشفى الحسين، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كان رايح التمرين .. التصريح بدفن جثةطالب بكلية التربية الرياضية في القليوبية

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه للتمرين.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر معاناته من إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.، وتم القبض علي المتهم وامرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية

شاب ينهي حياته شنقًا بطحانوب بشبين القناطر

كما أقدم شاب علي التخلص من حياته شنقًا، بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفي.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.