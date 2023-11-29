الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

5 سنوات سجن لتاجر حشيش وشابو بسوهاج

جنايات سوهاج - أرشيفية
جنايات سوهاج - أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم، بالسجن  5 سنوات لـ "م.م.ا" لاتهامه بإحراز الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز البلينا.
 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مركز البلينا مفادها قيام المتهم بإحراز الحشيش المخدر، والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

 

 وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وأكياس الشابو.

 

  وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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