قرار جديد حول عصابة تزوير المحررات الرسمية

أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرارًا بتجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، فـى اتهامهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

كانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على ضبط وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

شاب ينهي حياته شنقًا بطحانوب بشبين القناطر



أقدم شاب علي التخلص من حياته شنقًا، بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان لمستشفى شبين القناطر العام ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفي.

شاب ينهي حياته شنقًا بطحانوب بشبين القناطر

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة المتهمين بمقتل عامل نظافة بشبرا الخيمة

كما تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء ، محاكمة الـ 7 متهمين بقتل المجني عليه محمد نصر، 35 سنة، عامل نظافة، مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5083 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه في يوم 2023/05/09، قام المتهمون جميعًا، إبراهيم. ع. إ (محبوس)، ومحمد. ع. إ (محبوس)، وإسلام. ر. ح. (محبوس)، وأحمد س. ع. (محبوس)، ومحمد. ي. م. (محبوس)، ونادر. س. ع. (محبوس)، وسامح ا. م. (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه.