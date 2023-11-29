ورداني: صعوبة حصر عدد الغارمين والغارمات

قال الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، إن قضية الغارمين تعد قضية معقدة تكمن جذورها في أسباب عديدة، والتعامل الفعال مع هذه الظاهرة يتطلب جهوداً وطنية متعددة الجوانب، تبدأ بالتزام سياسي على أعلى مستوى وتضافر جهود الوزارات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتسير وفق خطة زمنية محددة ومعايير واضحة كما تتطلب موارد مالية تضمن التنفيذ.

أشار ورداني خلال مائدة مستديرة عن دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم، إلى أنه إنطلاقاً من هذا التوجه تقوم مؤسسة مصر الخير بفك كرب الغارمين وتجفيف منابع هذه الظاهرة بتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة للوصول إلى نموذج تطبيقى يعتمد على الشراكة مع المجتمع المدني والجهات الحكومية والأهلية لضمان تحقيق الاستدامة التنموية من خلال منهج التنمية المتكاملة.

أوضح أنه تم إعتماد هذا النموذج ضمن استراتيجية مؤسسة مصر الخير للغارمين والتي تستهدف تجفيف منابع الغرم والحد من دخول غارمين جدد للسجون، وخفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم في إطار رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي، ومن منطلق أحد أهداف الاستراتيجية ضمن محور الوقاية وهو صياغة التوصيات اللازمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة للحد من زيادة معدلات الغرم.

تابع أنه لا يوجد رقم دقيق معلن بالإجمالي الكلي لعدد الغارمين / الغارمات في مصر سواء من خلال اللجنة الوطنية بوزارة التضامن ومن أي جهة حكومية أخرى.

أكد أن غالبية الأرقام المتداولة إعلاميا إما عبارة عن أرقام متداولة من واقع بعض التصريحات الرسمية وغير الرسمية للأطراف المعنية بالقضية مثل تصريح المتحدث الرسمي لجمعية رعاية أطفال السجينات في أبريل ٢٠١٧ والذي قدر عددهم بـ ٣٠ ألف عارمة داخل السجون، وتصريح وزيرة التضامن الاجتماعي في مارس ٢٠٢١ والذي أوضح أن عددهم ٣١ ألف سجينة غارمة، إما نتائج لتقديرات مذكورة في بعض الدراسات والتقارير البحثية مثل التقرير الذي أصدره ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن ظاهرة الغارمات في مصر بمايو ٢٠٢١، والذي قدر عددهم بـ ٣٠ ألف غارمة مسجونة.

قال إنه يلاحظ على هذه الأرقام أنها تدور حول رقم ٣٠ ألف غارمة على مدى زمني ممتد، وأنها لا تشمل الغارمين الذكور، وأنه لا يوجد أي دليل مادي يؤكدها.

أضاف أنه تكاد تكون التقديرات الأكثر قربا إلى الواقع في التقديرات التي تشير إلى أن إجمالي عدد الغارمين الغارمات يتراوح ما بين 5-6 الأف حالة غرم سنويا، حسبما تكشف مداخلة رئيس اللجنة الوطنية الرعاية الغارمين والغارمات أثناء المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة مصر الخير عن القضية في مارس ٢٠٢٣، والذي أوضح أن عددهم يصل إلى نحو خمسة الاف غارم وغارمة.

وحسبما يشير التحليل الإحصائي القاعدة بيانات مؤسسة مصر الخير خلال الفترة من فبراير 2010 حتي ١٤ يونيو ٢٠٢٢ والذي كشف عن تعامل المؤسسة مع ٧٢ ألف حالة غرم أي بمتوسط ما يقرب من ستة الاف حالة سنويا، هذا فضلا عن الجهود المحدودة التي تقوم بها بعض المؤسسات الأهلية الأخرى وأهل الخير. ويرجع جزء من صعوبة عملية الحصر إلى تعدد الجهات التي تتعامل مع الغارمين وفقا لطبيعة المديونية ومدى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديون، كذلك سيولة الظاهرة وارتباطها ارتباطا وثيقا بتطور الأوضاع الاقتصادية ونسب الفقر والفقر المدقع بين المواطنين، ويؤكد ذلك ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية من أنه " تتصدى لهذا الموضوع على أمل أنه ينتهى والعدد يزيد رغم مبادرات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة والوقوف جنب الأسر المحتاجة.