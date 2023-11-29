تعليم سوهاج يناقش آليات عمل لجنة الحماية المركزية بالمديرية

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اجتماعًا بأعضاء لجنة الحماية المركزية بالمديرية، المشكلة حسب القرار الوزاري 187 لسنة 2023 م، والتي يرأسها وكيل الوزارة بأمانة سر أحمد محمد أبو ضيف، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والخاصة بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، لمناقشة أهداف اللجنة واختصاصاتها، وكذلك التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية حسب القرار الوزاري المشار إليه.

وتم خلال الاجتماع التصديق على قرار بمطالبة لجان الحماية الفرعية بالإدارات بتقرير شهري يشمل حصر أعداد الحالات وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال الممارسات غير المرغوب فيها وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد من هذه الممارسات.

جاء ذلك بحضور سليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وأعضاء اللجنة : الدكتور نور الدين أبو سداح، موجه عام التربية النفسية، وعلاء أبو العجب، مدير إدارة أمن المديرية، وأحمد عاطف، عضو فني اللجنة.

وفي سياق متصل نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج فعاليات حفل تكريم الفائزين في مبادرة "بمسك القيم تبنى الأمم" بحضور سليمان محمد بخيت، وكيل المديرية نائبا عن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أن المبادرة التي أقيمت تحت رعاية وكيل الوزارة كان لها مردودها الإيجابي على الطلاب وتفاعل معها جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية.

وخلال حفل التكريم أعلن عبد الخالق النتائج وترتيب المراكز حيث حصلت إدارة سوهاج التعليمية على المركز الأول وجاءت إدارة طهطا في المركز الثاني وإدارة دار السلام في المركز الثالث وإدارة أخميم في المركز الرابع وإدارة جهينة في المركز الرابع مكرر.

وقدم وكيل المديرية الشكر لجميع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية بالديوان وموجهين عموم الأنشطة والموجهين الأوائل للأنشطة ومديري المدارس المشاركة ومديري الأنشطة والخدمات بالإدارات والطلاب والطالبات وجميع من ساهم في إنجاح المبادرة وظهور فعالياتها بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة سوهاج.

من جانبه وجه عبد الخالق الشكر لجميع المشاركين في المبادرة خاصة أعضاء لجان التقييم والتحكيم على الجهد المبذول في المبادرة.