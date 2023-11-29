مراته بلغت عنه.. المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل لاتجاره في المواد المخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود.



البداية ترجع إلى بلاغ تلقته وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر، من " سمر . م . م " 32 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، بقيام زوجها " محمد . ث . ع " 38 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية ، بالتعدي عليها بالضرب.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتناهي لسمعهم صوت صراخ، وبالصعود تم مشاهدة الزوج واقفاً بباب المسكن ممسكاً بيده سلاح أبيض سكين، وحاملا في كتفه حقيبة سوداء اللون، وتم ضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي جوهر الهيروين المخدر، و جوهر الميثامفيتامين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر " البانجو" ، وعلبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.



وبمناقشة زوجة المتهم أقرت بأنها هي من أبلغت النجدة، وأن المتهم زوجها، وأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة، وقام بإحضار كمية من المواد المخدرة إلي المنزل وعند اعتراضها قام بالاعتداء عليها بالضرب ورفع عليها السكين، وطلبت من أحد جيرانها إبلاغ النجدة.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعلبة الزجاجية لاستخدامها في تعاطي المخدرات وخاصة مخدر الشابو، وبإجراء التحريات توصلت إلى صحة ما أقرته الزوجة.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضرا بواقعة الضبط ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.