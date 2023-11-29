انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للجودو على صالة اتحاد الشرطة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، والتي تقام بصالة اتحاد الشرطة الرياضى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية و الهيئات الرياضية.

وبدأت منافسات البطولة بعزف النشيد الوطني، وتشهد حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة مرزوق علي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل.

ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها يناير المقبل في البرتغال، ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستهدف اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد الجودو، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.