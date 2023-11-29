الشباب والرياضه تستقبل بعثة الكانوي والكياك بمطار القاهرة بعد المشاركه الأفريقيه

اناب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز و التكريم والموهوبين بالوزارة لإستقبال البعثه المصريه للكياك و الكانوي التي وصلت صباح اليوم الي مطار القاهره بعد المشاركه في البطوله الأفريقيه المؤهله لأوليمبياد باريس 2024.



كما كان في إستقبالهم اللواء ايمن شويته رئيس الاتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك و الدكتور عمرو تمراز عضو مجلس إدارة الإتحاد و الاستاذ سعيد فوزي مدير الإتحاد ، وذلك بعد تأهيل اللاعبه سما فاروق لأوليمبياد باريس 2024 و فوز المنتخب المصري ب 12 ميداليه بالبطوله الأفريقيه بنيجيريا.



نقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لإتحاد الكياك و الكانوي و البعثه المصريه ، وذلك بعد تأهيل اللاعبه سما فاروق لأوليمبياد باريس و فوز المنتخب ب ١٢ ميداليه بالبطوله الأفريقيه

ووجه اللواء أيمن شويته رئيس الاتحاد المصري للكانوي و الكياك ، الشكر للقيادة السياسية والدعم اللا محدود، مؤكدًا أن تلك النتائج يرجع الفضل فيها للدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من كافة أركان المنظومة الرياضية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي

و كان قد حصد المنتخب المصري 12 ميداليه منها “ذهبيه و 6 فضيات و 5 برونزيات ، وشاركت فيها 13 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، سيشيل ، موزمبيق، كوت ديفوار”.

و تكونت البعثه من العميد د خالد سمير نائب رئيس الاتحاد " رئيسا للبعثة " ، الكابتن أحمد وجدي "مدربا"، باسل تهامي "إداريا"، , عبد الحميد طارق "فنيا"

و اللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد