هواوي تكشف عن شراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتسريع الاندماج الرقمي

أعلنت هواوي على لسان الدكتور ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، خلال منتدى الاستدامة للشركة لعام 2023 عن نجاحها في توفير إمكانية الاتصال لنحو 90 مليون شخص في المناطق النائية فيما يقرب من 80 بلدًا وذلك بعد تعهدها للائتلاف الرقمي في الشراكة من أجل التوصيل (Partner2Connect) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء هذا الإعلان كجزء من التقرير الدوري الأول الذي تقدِّمه هواوي منذ انضمامها إلى الائتلاف في العام الماضي.

وقد شهد منتدى الاستدامة الذي تعقده الشركة لعام 2023 تحت عنوان "استغلال التكنولوجيا لتحقيق الازدهار والوصول إلى التنمية المستدامة" مشاركة كل من دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات؛ وجيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض من أجل التنمية التابعة للأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى ممثِّلين عن وزارات الاتصالات والجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك ممثِّلون من باكستان وغانا. وقد تطرق الحضور إلى كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية تحفيز التنمية المستدامة بشكل أفضل والمساعدة على بناء عالم ذكي أكثر خضرة وأكثر شمولاً.



الدكتور ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، أثناء إلقاء كلمته أمام الحضور في منتدى الاستدامة

وقد أكد رئيس مجلس الإدارة في خطابه على أهمية تقنيات البنية التحتية الرقمية القادمة، على غرار إمكانية الاتصال والقدرة الحاسوبية، لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثلما هو الحال في بنيتنا التحتية المادية، كالطرق مثلاً. وعلى أن هذه البنية التحتية الجديدة ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى التنمية المستدامة للمجتمع برمته، وأضاف قائلًا: "الحوسبة هي أحد المحفزات الأساسية للإنتاجية في الاقتصاد الرقمي. ومن شأن التنفيذ السريع للبنية التحتية للحوسبة أن يساعد على تعزيز الانتقال الرقمي في مجالات كثيرة، وأن يحسِّن تعميق التكامل بين الاقتصادات الرقمية والحقيقية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة بدرجة كبيرة".

من جانبها، أكدت دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في كلمتها التي ألقتها خلال المنتدى على أهمية التكنولوجيا والتنمية المستدامة والحاجة لكليهما معًا من أجل تحقيق الازدهار من خلال التكنولوجيا لبناء المستقبل الرقمي الذي يسهم في تطور البشرية.



دورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أثناء إلقاء كلمتها في المنتدى

فيما تطرّق جيف وانغ، رئيس قسم الشؤون العامة والاتصالات في هواوي، خلال كلمته في المنتدى على أهمية شراكة الشركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وعلى قناعات الشركة الراسخة بأهمية الرقمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي في المستقبل. ولتعزيز المشاركة الرقمية على نطاق أوسع وتطوير قادة المستقبل، حرصت الشركة على تعميق شراكتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال إطلاق زمالة تسمى "برنامج القيادات الشابة ضمن مبادرة توصيل الجيل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع هواوي". وستكون الزمالة مفتوحة لطلبات التقديم في وقت مبكر من العام المقبل، وستستمر ثلاثة أعوام. في كل عام، سيحصل 30 شابًا من أصحاب الرؤى (تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا) من جميع أنحاء العالم على الدعم اللازم في مشروعاتهم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لدفع تنمية المجتمع.

وقد أشاد الدكتور كوزماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمته بالجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الدولي للاتصالات وهواوي لدفع الشباب على التعلم والإسهام في قيادة العالم الرقمي. وشدّد على ضرورة أن يتجاوز الشباب حدود النظام البيئي الرقمي العالمي المتطور وأن ينتهزوا الفرصة لتقديم إسهامات مهمة.

الجدير بالذكر أن ائتلاف الشراكة من أجل التوصيل، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات، يعزز من إمكانية الاتصال ذات الدلالة والتحول الرقمي على مستوى العالم، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات النائية في البلدان والمناطق التي تفتقر إلى الوصول الرقمي. وقد وقعت هواوي على الالتزام العالمي في العام الماضي؛ ووضعت أهدافًا لتوفير إمكانية الاتصال لنحو 120 مليون شخص في المناطق النائية في أكثر من 80 بلدًا بحلول عام 2025. كما وفَّرت هواوي 2066 فرصة تدريب في كمبوديا، وهي أول بلد شريك في ائتلاف الشراكة من أجل التوصيل، بالتعاون مع الوزارات والجامعات المحلية.