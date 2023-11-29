ندوة بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادي حول "المشاركة السياسية للمرأة"

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة"، والتي أقيمت بكلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتورعبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، ضرورة مشاركة الطالبات في أنشطة الوحدة، كما تناول أهمية المشاركة السياسية للمرأة وطرق تعزيز هذه المشاركة لتحقيق التمكين السياسي لها.

وذكرت الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، تُجرى الحملة كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتناولت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق، المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وأن المرأة لها حق التصويت لأنها من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة.

وأوضحت أن وضع المرأة في دستور 2014 كفل حقها في المساواة بينها وبين الرجل وتقلدها للوظائف العامة وحمايتها من جميع أشكال العنف واختتمت بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات القادمة والذي يعزز دورها والارتقاء بها وتواجدها في مراكز صنع القرار وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولاءها وانتمائها.

وعرضت الدكتورة زينب جاد الرب عبدالوهاب مدرس علم الاجتماع السكاني بكلية الآداب مفهوم المشاركة السياسية والتغيرات المجتمعية التي أثرت على المشاركة السياسية للمرأة، وأنواع المشاركة السياسية و المعوقات التى تعيق المرأة للمشاركة و كيفية مواجه هذه المعوقات.

وشاركت فى الإعداد للندوة رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة التى عرضت رؤية ورسالة الوحدة وكيفية الحصول على الخدمات المختلفة التى تقدمها الوحدة.