5 ديسمبر.. استكمال محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرارًا بتأجيل محاكمة صاحب شركة وشريكه، لاتهامهما بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية، إلى جلسة الخامس من ديسمبر.

وسبق أن تضمن أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، كما أنهم وآخرين مجهولين انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة، من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادی وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية.

النيابة تأمر بحبس عصابة الاتجار في الهيروين



أصدرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قرارًا بحبس عاطلين، لاتهامهما بحيازة 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

في وقت سابق، تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حســـاس، قناع بلاستيك أسود اللون، هاتف محمول “بفحصهما فنيًا تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى”.

من ناحية أخرى، أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة خادمة متورطة في سرقة محتويات شقة سكنية في منطقة المقطم لمحكمة الجنح.

واعترفت المتهمة بأنها سرقت مشغولات ذهبية من داخل الشقة التي كانت تعمل بها خادمة، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بداخلها.