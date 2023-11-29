المشدد 6 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بغرض الاتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود بلاغا من "سمر. م " 32 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، بقيام زوجها "محمد. ث. ع" 38 عاما، عامل، ومقيم بذات الناحية ، بالتعدي عليها بالضرب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتناهي لسمعهم صوت صراخ، وبالصعود تم مشاهدة الزوج واقفاً بباب المسكن ممسكاً بيده سلاح أبيض سكين، وحاملا في كتفه حقيبة سوداء اللون، وتم ضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على جوهر الهيروين المخدر، وجوهر الميثامفيتامين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر " البانجو"، وعلبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.

وبمناقشة زوجة المتهم، أقرت بأنها هي من أبلغت النجدة، وأن المتهم زوجها، وأنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وقام بإحضار كمية من المواد المخدرة إلى المنزل، وعند اعتراضها قام بالاعتداء عليها بالضرب ورفع عليها السكين، وطلبت من أحد جيرانها إبلاغ النجدة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعلبة الزجاجية لاستخدامها في تعاطي المخدرات وخاصة مخدر الشابو، وبإجراء التحريات توصلت إلى صحة ما أقرته الزوجة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.