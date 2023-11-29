جامعة كفر الشيخ تنفذ البرنامج الرئاسي "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية

نظمت جامعة كفر الشيخ، سلسلة ندوات توعية ضمن البرنامج الرئاسي "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، إن البرنامج القومي " مودة" يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية وذلك من خلال دعم الشباب المقبل علي الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة.

و أوضح د. " دسوقي " بأنه تم تنظيم وتنفيذ ٧ دورات تدريبية بكل من كليات التربية والطب البيطري والاداب والحقوق والزراعة والثروة السمكية والتربية الرياضية، بحضور عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس وطلاب من مختلف الكليات .

ونوه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي البرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد العال ، إلى أن تنفيذ البرنامج بالجامعة مستمر الي يوم 21 ديسمبر المقبل والمستهدف تنفيذ عدد "٥٠" دورة تدريبية في مختلف كليات الجامعة لرفع وعي شباب الجامعة ودعمهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتكوين أسرة سليمة، ويحاضر في البرنامج اعضاء هيئة التدريس المعتمدين مدربين في برنامج "مودة".

كما أوضح المنسق الفني للبرنامج بجامعة كفر الشيخ الدكتور طارق عطية ، أن البرنامج التدريبي يتناول الجوانب النفسية والاجتماعية، و الصحية ، و الشرعية والدينية للحياة الاسرية وذلك من خلال تناول تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن الأسرة ومعايير اختيار شريك الحياة وحل المشكلات الأسرية.

